Beyoncé grootste kanshebber bij Grammy Awards

Ook Kendrick Lamar en Adele grossieren in nominaties, zo werd gisteren bekendgemaakt tijdens een digitale ceremonie. Het album Mr. Morale and the Big Steppers van Lamar leverde hem acht nominaties op, Adele volgt samen met Brandi Carlile met zeven kansen voor respectievelijk 30 en In These Silent Days.

De vier zijn met hun platen allemaal geselecteerd voor de belangrijkste categorie, die van Album of the Year. Ook ABBA (Voyage), Mary J. Blige (Good Morning Gorgeous), Coldplay (Music of the Spheres), Lizzo (Special), Harry Styles (Harry’s House) en Bad Bunny (Un Verano Sin Ti) zijn daarvoor genomineerd. De nominatie voor Bad Bunny is bijzonder: het is de eerste keer dat een latinplaat kans maakt in deze categorie.

Beyoncé, Adele, Lamar en Carlile gaan ook op in de categorie Record of the Year voor respectievelijk Break My Soul, Easy On Me, The Heart Part 5 en You and Me on the Rock. Ook ABBA, Blige, Doja Cat, Steve Lacy, Lizzo en Styles werden hiervoor geselecteerd. In de laatste hoofdcategorie zijn eveneens hits van onder meer Beyoncé, Adele, Lamar, Styles en Lizzo genomineerd.

De Grammy’s, de belangrijkste muziekprijzen ter wereld, worden op 5 februari in Los Angeles uitgereikt

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: