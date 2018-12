Beyoncé roept de wereld op meer vegetarisch te eten

Beyoncé en JAY-Z zijn door de komst van hun kinderen anders gaan denken over voedsel, schrijven ze in het voorwoord van The Greenprint: Plant-Based Diet, Best Body, Better World van Marco Borges, de personal trainer van de zangeres. ,,Het krijgen van kinderen heeft ons leven meer veranderd dan wat dan ook", schrijven de twee, die een 6-jarige dochter en een tweeling van 18 maanden hebben. ,,We zagen gezondheid als een dieet, sommige werkten voor ons, andere niet. Zodra we gezondheid als waarheid beschouwen, in plaats van een dieet, werd het onze missie om die waarheid en levensstijl met zoveel mogelijk mensen te delen."