‘Beyoncé succesvol omdat ze minder donker is’

Mathew Knowles, de vader van Beyoncé, heeft in een interview met het Amerikaanse radiostation SiriusXM laten weten dat de carrière van zijn dochter positief beïnvloed is door haar huidskleur. Voor mede Destiny's Child-lid Kelly Rowland zou het juist het tegenovergestelde effect hebben gehad, meent Knowles.

Vader Knowles vertelde een college te hebben gegeven over een studie van vijftien jaar naar kleur in de muziekindustrie. Volgens hem waren de licht gekleurde zwarte vrouwen veel beter vertegenwoordigd in de hitlijsten dan donkerdere dames. Als voorbeeld noemde hij onder andere Beyoncé, Alicia Keys, Mariah Carey, Rihanna en Nicki Minaj.

,,In de muziekindustrie wordt er nog steeds onderscheid gemaakt. De mensen die bepalend zijn voor dat wat er op de radio komt, hebben een bepaald idee over schoonheid. Als je terugkijkt naar oude foto's van Whitney Houston, dan zie je hoe ze haar huid lichter hebben gemaakt. Want hoe lichter je van kleur bent, hoe beter dat is voor je loopbaan. Er is wereldwijd een opvatting over kleur, zelfs onder zwarte mensen,” aldus Mathew.

Voordeel

Op de vraag of Beyoncé voordeel heeft gehad van haar uiterlijk, antwoordt hij: ,,Dat denk ik wel ja. En Kelly niet. Maar wat dan wel weer opvallend is, is dat Kelly het supergoed heeft gedaan buiten Amerika, met name in Australië lopen ze weg met haar. Ze heeft vier miljoen albums verkocht.”

Mathew Knowles was de manager van Destiny’s Child en was achter de schermen erg belangrijk voor Beyoncé met de start van haar solocarrière, maar vader en dochter raakten in onmin met elkaar. Beyoncé sneed in 2011 de professionele banden met haar vader door.