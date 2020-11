Bibi Breijman en Karin Bloemen in Vier Handen Op Eén Buik

Disneyland Paris gunt eerste blik op hotel en themage­bied van Mar­vel

17 november Disneyland Paris is dan wel tijdelijk gesloten door het coronavirus, maar achter de schermen wordt er druk gewerkt aan de toekomst. Daarom heeft het Franse park de eerste beelden onthuld van Disney’s Hotel New York - The Art of Marvel en de bouwwerkzaamheden van Avengers Campus en Cars Route 66 Road Trip.