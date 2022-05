Bibi Breijman onthult tweede naam pasgeboren zoontje

Bibi en Waylon maakten in oktober bekend dat er een tweede kindje op komst was. ‘Met jou wil ik een elftal’, schreef Breijman bij een reeks foto’s waarbij ze zichzelf op foto’s van zwangere vrouwen heeft gefotoshopt. Ook Waylon deelde het blije nieuws. ‘Episode 3… Ik ben alleen maar trots. Vooral op mijn lieve, sterke Bibi.’

Bibi en Waylon leerden elkaar in 2017 kennen tijdens de opnames van It Takes Two, waarna de vonk oversloeg. Op 24 november 2018 werd hun liefde bekroond met een dochter, genaamd Teddy. Waylon heeft ook nog een zoon Dylan (18), uit een eerdere relatie.