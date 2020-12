Bibi Breijman verliest familielid na shoot Perfecte Plaatje: ‘Negen tumoren in z’n hoofd’

Youtuber Bibi Breijman (29) is in diepe rouw na het plotselinge verlies van Rhody, de partner van haar oma. Slechts enkele weken geleden beleefde het stel een bijzondere dag, toen Bibi haar oma Asta (80) fotografeerde voor Het perfecte plaatje . ‘Nog geen week later bleek dat hij negen tumoren in zijn hoofd had zitten’, schrijft ze op Instagram.

‘Vandaag is een droevige dag’, begint ze tegenover haar 557.000 volgers bij foto’s van de opnamedag. Voor een shoot over haar familiegeschiedenis maakte Bibi in het RTL 4-programma een drieluik met foto’s van haar Indonesische oma. Zij zat in haar jeugd in een jappenkamp op Java en vluchtte later per schip naar Nederland. Bibi fotografeerde haar oma onder meer bij het Indisch monument in Den Haag.

‘Zo stond mijn oma een aantal weken geleden nog in haar kracht voor de camera in Het perfecte plaatje’, verwijst Bibi naar de uitzending, die 1,4 miljoen kijkers trok. ‘Omdat deze dag vrij ingrijpend was, werd zij bijgestaan door haar partner. Hij wilde ook heel graag nog een keer het Indisch monument zien. Ze beleefden samen een prachtige dag.’



Kort daarna werd duidelijk dat de man ernstig ziek was. ‘Nog geen week later bleek dat hij negen tumoren in zijn hoofd had zitten’, aldus Bibi. ‘Lieve Rhody, wat hebben jij en mijn oma een bijzonder mooi verhaal... ik hoop het ooit op te mogen schrijven. Maar ik hoop vooral dat je een goede muziekinstallatie hebt daarboven.’

Taboe

De shoot met haar oma was voor Bibi een van de meest memorabele momenten van de fotografieshow, waarin ze vanavond in de finale staat. ‘De eerste generatie ‘Indo’s’ in Nederland praat niet graag over hun verleden’, schreef ze na de uitzending op Instagram. ‘Extra bijzonder dat mijn oma voor deze reportage haar verhaal met mij heeft willen delen.’

Volgens Bibi praatte haar oma de afgelopen 75 jaar vrijwel nooit over de ‘gruweldaden’ die ze in het jappenkamp en de oorlog meemaakte. Voor het programma sprak ze er wél over met Bibi.



‘Op dit traumatische oorlogsverleden rust in veel Indische families een taboe en de verhalen zijn dan ook te pijnlijk om door te geven aan de volgende generaties’, schreef Bibi. ‘Toen ik mijn oma vroeg of ze mee wilde werken, antwoordde ze: ‘het is alsof ik een stemmetje hoor in mijn hoofd dat zegt: dit is het moment om eindelijk je verhaal door te kunnen geven’. En dat deed ze.’

