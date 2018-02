Bibi heeft huid zo glad als konijn en Douwe drinkt 'bloed' bij ontbijt

Marley van der Velden gaat vandaag weer een nieuwe fase in met haar vier maanden oude dochtertje Jackie-Rey. ,,Dagverlof", schrijft de actrice bij een foto waarop ze de maxi-cosi in haar handen heeft. Een voordeel voor de brunette: Jackie-Rey wordt gewoon vertrouwd naar haar opa en oma gebracht.

De kleinste wegbrengen #nieuwefase #dagverlof #dankopaenoma Een foto die is geplaatst door null (@marlyvd) op 7 Feb 2018 om 2:39 PST

Zangeres Bibi Breijman, de vriendin van Waylon, besloot vandaag met een vriendin (of is het misschien haar moeder?) naar de schoonheidsspecialiste te gaan. Het eindresultaat was volgens Bibi een gezicht, net zo zacht als de vacht van een konijn.

Best bunnies since 2002 💕@mouritshuidtherapie Een foto die is geplaatst door null (@bibibreijman) op 7 Feb 2018 om 5:07 PST

Carlo Boszhard duikt zaterdag in de TV Kantine op als Op Goed Geluk-presentator Gordon die een ultieme poging doet om Manuel (de Italiaan die bijna met Goor trouwde) toch nog aan een man te helpen. Volgens Herald, de levenspartner van Carlo, wordt het een hysterische persiflage. Manuel wordt in dit geval gespeeld door danser-chorograaf Timor Steffens.

As zaterdag een hysterische persiflage op ‘Op Goed Geluk’ waarin Gordon Italiaan Manuel uit ‘Gordon gaat trouwen’ (gespeeld door @timorworld) alsnog probeert te koppelen aan een man. #gaatdatzien #opgoedgeluk #tvkantine #noikenindekoiken Een foto die is geplaatst door null (@makingherrie) op 7 Feb 2018 om 4:40 PST

Q Music-dj Mattie Valk strandde vandaag in de buurt van Den Haag met een lekke band op de A4. Omdat hij geen reservewiel bleek te hebben, moest zijn bolide met een oplegger naar een garagebedrijf worden gebracht.

Update: ik heb geen reservewiel. Ik ga nu met Rien naar servicecenter Ypenburg voor een nieuwe band! Een foto die is geplaatst door null (@mattievalk) op 7 Feb 2018 om 5:29 PST

Groetjes vanaf de A4! Voor het eerst een lekke band. Een foto die is geplaatst door null (@mattievalk) op 7 Feb 2018 om 4:38 PST

Het ziet er nogal creepy uit, maar volgens Douwe Bob is het een heel lekker drankje. ,,Blood for breakfast!", schrijft hij bij een foto waarop hij een glas, gevuld met rode sap, in zijn handen heeft. De zanger stelt zijn volgers gerust. ,,Just kidding", schrijft hij. ,,Beetje juice."

Blood 4 breakfast! #justkidding #beetjuice Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 7 Feb 2018 om 2:17 PST

Laat de kou maar komen! Monique Smit en zoontje Noah zijn helemaal klaar voor de winterse temperaturen. Op Instagram deelt de blondine een kiekje waarop ze lachend en warm ingepakt op de foto staat met haar kleine ventje. Volgers van Monique reageren: 'Wat een schatje is het toch!'

Kom maar op met de kou! ❄️❄️ 💙Noah Een foto die is geplaatst door null (@moniquesmit_insta) op 7 Feb 2018 om 2:05 PST

Sanne Hans heeft de smaak weer helemaal te pakken. De coach van The Voice of Holland voelt zich weer lekker in haar vel zitten nu ze weer actief is in de sprortschool.

Zo lekker als je je inzet, alles weer beter wordt. #fit #strak #sterk #heeltrotsopmezelf 💪🏻💪🏻💪🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻 Een foto die is geplaatst door null (@missmontreal_) op 7 Feb 2018 om 1:57 PST

Actrice Imanuelle Grives ging in vol ornaat naar de Nederlandse première van de erotische speelfilm Fifty Shades Freed. ,,Zo kijk ik als ik mijn eigen Mr. Grey zie'', grapt Grives die wel heel veel bandjes heeft om haar bovenstukje in model te houden.

Recent stond Sylvie Meis in Miami voor de camera's om haar nieuwe badpakkenlijn in beeld te laten brengen. Nu doet ze alles dunnetjes over in Kaapstad (Zuid-Afrika). Of de boel over moest of dat het om aanvullende fotoshoots gaat, is niet helemaal duidelijk. Volgens Sylvie valt het weer in Kaapstad tegen. ,,Wachten op de zon'', pent ze bij een foto.

Shooting new pieces from our next @sylviedesigns lingerie collection while waiting for the sun to come out in capetown 🌞🌞🌞 #glam @serenagoldenbaum #photography @floor_o_clock Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 7 Feb 2018 om 2:51 PST

Monique Westenberg (40) en haar vriend André Hazes zetten momenteel de bloemetjes buiten in de Amerikaanse gokstad Las Vegas. In een hotel daar besloten de twee een grappig filmpje te maken waarin te zien is hoe Dreetje best stoer in zijn slip tevoorschijn komt bij het ochtendgloren.

Goooooodmorning!🕤 Een foto die is geplaatst door null (@andrehazes) op 7 Feb 2018 om 8:31 PST

Laura Ponticorvo is met haar vriend in Bali waar het stel bij kunstenaarsdorp Ubud ging raften op een snelstromende rivier. Volgens Laura heeft ze op het Indonesische eiland de tijd van haar leven.

Ook dj Martin Garrix heeft Nederland even achter zich gelaten. Hij en zijn vriendin Charelle verblijven in Thailand waar een infinity pool met fraai uitzicht werd uitgeprobeerd.

Martin & @charelleschriek having fun in the pool in Thailand 🌴💦[Feb. 07] #martingarrix #garrixnews Een foto die is geplaatst door null (@garrixnews) op 7 Feb 2018 om 7:44 PST

Hannelore Zwitserlood ging vandaag onder het mes voor een zogenoemde 'nosejob' en besloot aansluitend toch maar naar de studio te gaan om het nieuws te lezen in 5 Uur Live. Dat deed ze na het slikken van ettelijke pijnstillers. ,,Ik dacht ik doe het gewoon, maar het viel tegen.''

Wendy van Dijk speelt deze week de hoofdrol in een roddelblad dat stelt dat het niet echt goed met haar gaat. De altijd drukke blondine zou 'op knakken' staan. Of dat echt zo is, laat Wendy in het midden. Wel veranderde ze met een gezonde dosis humor het woord knakken in 'hakken'.

Vrijdagavond! Voice Avond! Op hakken.... Een foto die is geplaatst door null (@wendyvandijk3) op 7 Feb 2018 om 6:44 PST

Tanja Jess kreeg het voor elkaar om op kunstschaatsen en bij stralend weer toch twee keer de afstand van drie kilometer te volbrengen.