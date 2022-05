Bibi heeft rammelende eierstokken en Nicolette wacht op cadeautjes in bed

Advocaat Sébas Diekstra: Zesde aangifte van oud-kandidate in zaak The Voice

Een oud-kandidate van The Voice of Holland gaat aangifte doen tegen ‘een man die werkzaam was binnen de productie’. Dat schrijft Sébas Diekstra, de advocaat die de slachtoffers bijstaat, op Twitter. Daarmee komt het totaal aantal aangiften in deze zaak op zes.

6 mei