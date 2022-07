Bibi krijgt stank voor dank en broekloze Heleen staat voor dilemma

update Concert Pearl Jam in Ziggo Dome op laatste moment afgezegd, geen vervangen­de show

Het concert dat Pearl Jam vanavond zou geven in de Ziggo Dome in Amsterdam is enkele uren van tevoren afgezegd. Frontman Eddie Vedder is nog niet hersteld van stemproblemen, heeft concertorganisator Mojo bekendgemaakt. Er komt geen vervangend concert voor het afgeblazen optreden. Tickethouders krijgen hun geld terug.

24 juli