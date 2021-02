Bibi wordt wakker als een aardappel en Jochem komt met coronalied

Luxehospi­taal, protocol­breuk en drukke gokkanto­ren: Groot-Brittannië in de ban van nieuw prinsje

10 februari Sinds gisterenochtend om 8u55 stipt is Groot-Brittannië een prinsje rijker. Trotse ouders zijn prinses Eugenie (30) en haar echtgenoot Jack Brooksbank (35). Heuglijk nieuws, maar de Britten zouden de Britten niet zijn als de ‘koninklijke geruchtenmolen’ niet meteen in gang schoot. Zo wordt er volop geld ingezet op de vermoedelijke naam van de kleine spruit, en gaat ook een protocolbreuk over de tong.