Big Brother-bewoner Leroy krijgt waarschuwing na ongepast gedrag

De acties van Leroy leidden de afgelopen dagen tot veel commotie op sociale media. In de livestream was te zien hoe de 31-jarige bewoner van het huis zichzelf betastte en medebewoners begluurde in de douche. De beelden werden veel gedeeld op sociale media.

‘Zero tolerance betekent direct actie ondernemen en passende consequenties doorvoeren’, aldus de woordvoerder van RTL. ‘Dat kan dus ook betekenen iemand direct aanspreken op gedrag en de gevolgen benadrukken als het gedrag aanhoudt.’ Het is niet de eerste maal in het bestaan van Big Brother dat een bewoner een waarschuwing krijgt, maar het gebeurt niet vaak.

Leroy is ook in contact gebracht met een psycholoog, zodat hij leert waarom het niet gepast is om jezelf te betasten waar anderen bij zijn of waarom het niet gewoon is om in de douche te gluren.