Bij het nieuwe programma van Floortje Dessing moest ik een brok ergernis wegslikken

Met video Blinde Britse (13) speelt moeilijk stuk van Chopin perfect op stationspi­a­no: ‘Dit is onmogelijk’

Een blind 13-jarig meisje met een ernstige autistische stoornis heeft onlangs voor verbijstering gezorgd bij de opnames van het nieuwe Britse tv-programma The piano. Midden in een druk station speelde ze aan de stationspiano feilloos een gecompliceerd stuk van componist Chopin. De vermaarde beroepspianist Lang Lang zit in de jury en was sprakeloos.