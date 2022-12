Bij Op1 zat een vrouw over wie het op tv vaak gaat, maar die je zelden ziet

filmrecensie Avatar: the way of water is een voltreffer: biedt meer spektakel én emotie dan het origineel

Regisseur James Cameron is niet bepaald William Shakespeare en zal dat ook nooit worden. Net als de bioscoopkraker uit 2009 gaat Avatar: the way of water soms gebukt onder knullige dialogen en belegen tegeltjeswijsheden. Maar wat dondert dat als je een drie uur durend spektakel krijgt voorgeschoteld waar je muil van openvalt? Bovendien heeft Cameron geleerd van zijn eerste film die wel erg trots was op zijn eigen innovatieve uiterlijk. Deel 2 is alleen al vanwege een stevige injectie aan emotie beter dan het origineel.

