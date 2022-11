Bij S10 wordt het het spannendst als het een beetje schuurt

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van ondemand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag het nieuwe album van S10.

Onheilspellend naderen uit de verte de drums, een stuwende bas treedt in en S10 zingt: Ik ben geen zondagskind/meer een kind van de zon. Het is een ijzersterk begin van de opvolger van Vlinders, de plaat die S10 in 2020 uitbracht, maar om bekende redenen nooit live kon brengen. Die muziek voelt inmiddels alweer verouderd, S10 is alweer verder.

S10 - Ik besta voor altijd zolang jij aan mij denkt Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Album (hiphop)



Dat is natuurlijk ook te danken aan het songfestival, maar slechts voor een klein deel. S10 kent steeds beter haar eigen muzikale identiteit. In het meer open Zondagskind is te horen dat ze behalve tekstueel ook muzikaal lef heeft. De teksten zijn persoonlijk en direct: Kijk mama/Ik ben vrij, mama/Ik heb lief en ik doe mijn best/Dus misschien ben ik toch een goed mens, mama.

Het muzikale lef komt ook terug in Wat als niemand op mij wacht, dat begint als een gevoelige ballad, maar op organische wijze uitvloeit in een stampende dancetrack. S10 is het allebei. Symbolisch is het duet met Froukje (Nooit meer spijt), omdat beide jonge twintigers behalve goede vriendinnen ook aanvoerders zijn van de jongste generatie vrouwelijke zangeressen met een heel eigen geluid.

De commercieel geslaagde radioliedjes De Diepte en Laat me los (met Bløf) staan op het album, maar doen eigenlijk het minst ter zake. Het spannendst wordt het als het een beetje schuurt, zoals in Zondagskind en Jupiter, niet geheel toevallig liedjes die beide de titel van het album in de tekst hebben. Ook in liedjes als Soms en Eenzame Hoogte gaat S10 de confrontatie aan met haar eigen kwetsbaarheid: Ik loop altijd met een engel aan mijn zijde/En een duivel die dingen naar mij roept/Soms word ik gek van alle twijfels/En al het vechten maakt mij moe. Met deze plaat heeft S10 een overtuigende stap vooruit gezet.

