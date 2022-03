‘Bij Spangas zag ik op tv verhalen voor ze in de echte wereld gebeurden’

Dick Maas werkte samen met acteur William Hurt (1950-2022): ‘Hij kon erg explosief zijn op de set’

Regisseur Dick Maas kijkt vol trots en dankbaarheid terug op zijn samenwerking met de gisteren overleden Oscarwinnaar William Hurt (71), ook al was hij op de set van zijn actiethriller Do not disturb (1999) niet bepaald de makkelijkste acteur. ,,Je moest soms op eieren lopen.”

13:56