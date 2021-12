Bij Talpa zijn ze niet gediend van kritiek en dus heeft het AD een boycot aan de broek

Isabelle Huppert krijgt ere-Gou­den Beer voor hele oeuvre

De Franse actrice Isabelle Huppert zal in februari tijdens de Berlinale een ere-Gouden Beer ontvangen voor haar hele oeuvre. Daarmee treedt de 68-jarige Huppert in de voetsporen van onder meer Helen Mirren en Charlotte Rampling, de laatste twee vrouwelijke acteurs die de ereprijs op het filmfestival van Berlijn in de wacht sleepten.

