Bijna 1,3 miljoen kijkers zien enthousiaste Cevar het uitgillen in Kopen zonder kijken

Kopen zonder kijkenShannon en Cevar willen niets liever dan een ruimer huis in een landelijke omgeving. Cevar ziet zichzelf al met z'n grasmaaier in de weer kan en Shannon staat te trappelen om een plek voor haar kookkunsten te hebben. Maar hun budget van 360.000 is allesbehalve een garantie in de 'rampzalige’ Groningse woningmarkt. Na lang zoeken zijn ze ten einde raad. Van het harde werken van het Kopen zonder kijken -team slaan de twee uiteindelijk steil achterover, zo zagen gisteravond bijna 1,3 miljoen kijkers.

De 29-jarige Shannon en haar vriend, de 27-jarige Cevar, willen uit hun studentikoze huurwoning uit het Groningse centrum. Niet alleen om praktische redenen - het huis is namelijk erg klein. Boven alles willen de twee terug naar het vrije gevoel dat ze vroeger hadden, toen ze nog met hun ouders in boerderijen woonden en eindeloos buiten speelden. Een enkeltje groen platteland staat dan ook bovenaan hun wensenlijstje. Het liefst inclusief een lap gras voor de deur: Cevar ziet lange middagen met een grasmaaier wel zitten.

Die mooie droom blijkt niet bepaald een piece of cake, merkt het stel tijdens hun woningjacht. ,,Je moet zoveel overbieden om in aanmerking te komen voor een huis”, legt Cevar uit. Een uitgewoond krot opkopen en daar een paleisje van maken zit er ook niet in. ,,We hebben twee linkerhanden, dus een klushuis is niet voor ons weggelegd”, vertelt Shannon. Bij het bieden op hun droomwoning werden ze zo zwaar overboden, dat de moed diep in hun schoenen is gezakt.

Volledig scherm Cevar en Shannon in Kopen zonder kijken. © Kopen zonder kijken/RTL4

De vooruitzichten zijn niet fantastisch voor het stel, legt Cevar uit. De woningmarkt omschrijft hij als ‘rampzalig’. Toch is de nood hoog: Shannon werkt vanuit huis in de zitkamer, wat het centrum van al hun bezigheden is. ,,Daar lopen we heel hard tegenaan”, vertelt Cevar. Daarnaast hebben de twee een enorme sneakercollectie opgebouwd, die ook een plaatsje moet krijgen. En als het even kan ziet het stel een mooie keuken ook wel zitten: Shannon is volgens Cevar ‘hoe ouder ze wordt een betere kok’.

Aardbevingen

Het team van Kopen zonder kijken wil het sympathieke stel graag helpen met de aankoop van hun eerste koophuis. Absurde wensen hebben de twee niet voor hun huis: ze willen landelijk wonen met een klein stukje grond. Naast een woonoppervlakte van minimaal 120 vierkante meter willen ze ook een stukje grond van zo’n 200 vierkante meter, en dat alles voor maximaal 360.000 euro.

Makelaar Alex van Keulen loopt gelijk al tegen het probleem aan dat het stel in een heel beperkt gebied zoekt. Eenmaal op pad wordt Van Keulen ‘continu overboden’. ,,Er zullen gewoon concessies moeten worden gedaan”, vertelt hij. En dan doelt de makelaar met name op het zoekgebied: dat moet toch echt worden uitgebreid. Het stel wil best water bij de wijn doen: de tuin mag iets groter en het huis iets kleiner: wat de zoektocht net wat makkelijker maakt. Waar ze wel echt bang voor zijn, dat zijn de aardbevingen in bepaalde delen van Groningen.

Wanneer presentator Martijn Krabbé op z’n werk langskomt met nepgras met een verkocht-bordje daarin, valt het kwartje vrij laat bij Cevar. Hij kan het niet geloven. Voor Shannon is de niet zo subtiele hint wel gelijk duidelijk. De twee geloven pas echt dat het Kopen zonder kijken-team hun eerste huis heeft gekocht als het koopcontract moet worden getekend. Als ze langs de potentiële woningen rijden die het team heeft geselecteerd, is het stel enorm positief: geen van de locaties valt tegen.

Koning te rijk

Eenmaal bij hun toekomstige stulpje is het stel, dat tussendoor nog even is getrouwd, blij verrast. ,,Ik heb hierover gedroomd, ik zweer het je”, zegt Cevar. De trap, de wc, de algehele ruimte, de lichtinval: de twee vinden het perfect, ook al zouden ze de keuze zelf niet hebben gemaakt. ,,Ik moet het even verwerken hoor”, zegt Shannon. De twee lopen verbijsterd rond door hun tuin, de garage en het huis. ,,Dit is toch waanzinnig”, roepen ze uit. ,,Ik voel me koning te rijk”, zegt een extatische Cevar.

Volledig scherm Cevar in Kopen zonder kijken. © Kopen zonder kijken/RTL4

Hoewel er nog best wat moet gebeuren, is het glas vooral hartstikke vol voor de twee. ,,Ik heb gras aan m’n voeten en ik voel me gewoon een superster”, vertelt Cevar, die er naar uitkijkt om met z’n grasmaaier de grond gelijk te maken. De twee hebben nog 80.000 euro over voor de verbouwing van Corrie, zoals ze het huis hebben gedoopt, waarmee bouwkundige Bob Sikkes aan de slag gaat.

De compleet verbouwde keuken en badkamer in Corrie zorgt voor een tweede wow-moment. ,,Hou me even vast alsjeblieft, dit gaat helemaal nergens meer over”, zegt Cevar als hij het eindresultaat ziet. De nieuwe indeling van de keuken, die de eerste keer een garage was, zorgt ervoor dat ze bijna sprakeloos zijn. Verbijsterd lopen de twee door hun stulpje. ,,Dit is niet echt”, is het enige wat ze zo’n beetje uitbrengen. ,,Dit gaat helemaal nergens over, ik sta in m’n ‘garage’", roept een dolblije Cevar uit. Gelukkiger kunnen de twee niet zijn met de nieuwe look van het huis. Met als finishing touch? Het kunstwerk met grasmaaier aan de muur.

