Bijna 1,4 miljoen mensen zien makelaar Alex smak in vijver maken in Kopen zonder kijken

Makelaar Alex ging vanavond op huizenjacht voor Robert-Jan en Maran. Het koppel huurde een woning voor maar liefst 1700 euro per maand, maar stelde dat het ‘nogal klein’ aanvoelt. ,,Het is best wel een smal huis en best wel snel vol daardoor”, legde Maran aan Martijn Krabbé uit. De twee deden meerdere bezichtigingen, maar vertelden ‘te onervaren’ te zijn om te zien wat er aan een huis moest gebeuren en daarnaast hadden ze ook geen ervaring met klussen. Het hielp bovendien ook niet mee dat Robert-Jan en Maran flinke twijfelaars zijn. ,,Beslissen doet ons uiteindelijk wel de das om”, zei Maran.

Vijver

Ook de tuin was ‘best aardig’, vond Van Keulen, die met zijn rug naar een vijver toe naar achteren stapte. Midden in een gesprek met Sikkes ging het mis: Van Keulen zette een stap te veel en viel achterover in de vijver. ,,Sorry, Alex, gaat het?”, proestte Sikkes het uit. ,,Nou, we hebben in ieder geval een vijver”, constateerde de makelaar droogjes. ,,Waar waren we gebleven?”, probeerde Sikkes de draad weer serieus op te pakken. ,,In de vijver”, deed Van Keulen nog een duit in het zakje.