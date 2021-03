Bijna 1 miljoen kijkers voor Beau in Floradorp: ‘Op je lijf geschreven’

Na zijn programma’s over daklozen, veteranen en diverse instellingen ging het nieuwe tv-project van Beau van Erven Dorens (50) gisteravond van start. In de aflevering ging hij onder meer op bezoek bij de 84-jarige Marie, met wie hij een wandeling door de buurt maakte en andere bewoners leerde kennen. Ook maakte Van Erven Dorens kennis met Esmeralda. Zij startte een stichting die zich inzet voor Floradorpers die het niet breed hebben.



Bij de kijkers viel het programma over het algemeen goed in de smaak. ‘Beau op z’n best. Prachtige gesprekken en een ontdekkingstocht in Floradorp’, schrijft iemand op Twitter. En een ander: ‘Deze programma’s zijn zo op je lijf geschreven, Beau. Wat een mooie gesprekken met de Floradorpers. Nu alweer genoten!’



Beau in Floradorp staat met 984.000 kijkers op plek 9 in de kijkcijferlijst. Andere programma’s die het goed deden waren Ik Vertrek met 2.406.000 kijkers, De Rijdende Rechter met 1.582.000 nieuwsgierigen en Opsporing Verzocht met 1.149.000 toeschouwers.