Bijna 3,5 miljoen kijkers voor datende Boeren

Angela de Jong schreef gisteren in haar nieuwste column over de mannen van Michelle. De champignonkweekster stond in haar eentje in de keuken te zwoegen om een maaltijd voor de heren te maken. En haar drie potentiële liefdes? Die bleven rustig zitten. ,,Ze komen toch om het hart te stelen van de boerin?", aldus de Jong.



Zondag met Lubach deed het ook goed. De presentator wist 988.000 kijkers te boeien. Undercover in Nederland moest het doen met 820.000 nieuwsgierigen en de serie Famile Kruys was goed voor 811.000 mensen.



Top 5

1. Boer Zoekt vrouw 3.465.000

2. Achtuurjournaal 2.610.000

3. Studio Sport Eredivise 2.367.000

4. Dit was het nieuws 1.390.000

5. Zondag met Lubach 988.000