Bijna 3 miljoen kijkers zien ontmaskering van bekende influencer bij The Masked Singer

The Masked Singer verbreekt week na week zijn eigen kijkcijferrecord. Keken er vorige week ruim 2,7 miljoen mensen naar het parade paardje van RTL 4, gisteren waren dat er 2.966.000. Daarmee was de show ook het best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In het geval van de in een geel pak gestoken aap bestond bij Loretta, Carlo, Buddy en Gerard gisteravond geen twijfel. Unaniem besloten ze dat het niet anders kon dan dat Famke Louise onder de apenkop zat. Ook de fans wisten het, na de informatie die het programma de afgelopen week vrijgaf, zeker. Dat bleek te kloppen, want de populaire zangeres kwam lachend te voorschijn. ,,Dit was nog leuker dan ieder ander optreden. Ik kon gewoon lekker gek doen en hoefde er niet mooi uit te zien. Ik heb zelfs een keer getwerkt ,” vertelt een uitzinnige Famke.

Met de Lama hadden de juryleden beduidend meer moeite. Hoewel Loretta wel de naam van Joris Linssen noemde, besloot ze toch te gaan voor Alain Clark. Carlo en Gerard gingen voor Rolf Sanchez en Buddy dacht aan Tygo Gernandt. Toen de Hello Goodbye-presentator uiteindelijk uit het pak tevoorschijn kwam, was de verbazing daarom enorm.



Afgelopen weken hebben al zeven gemaskerde zangers zich moeten onthullen, waaronder Diederik Jekel, Mariska Bouwer en Kim Feenstra. Deze aflevering, die volledig uit duetten bestond, moesten opnieuw twee kandidaten het podium verlaten. Dat gebeurde via een sing-off. Zo nam Vlinder het op tegen Aap met het nummer Some Nights van Fun. Ook de Lama moest naar huis na een battle tegen de Vos, op het nummer The Show Must Go On van Queen.