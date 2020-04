Bijna een miljoen kijkers zien Floortje ‘hier blijven’

In Floortje blijft thuis gaat zij op zoek naar inspirerende verhalen over veerkracht en zelfredzaamheid: wat is nodig om deze coronacrisis te lijf te gaan? Ze maakt het zelf van dichtbij mee: haar zus, stewardess, heeft het coronavirus en zit in thuisquarantaine.



,,Ik probeer mensen te vinden in Nederland die ons kunnen inspireren, die ons verder kunnen helpen met hoe we met de nieuwe realiteit kunnen omgaan”, zei Floortje eerder over haar nieuwe programma. ,,Ik hoop dat we ondanks al het verdriet opbeurende en positieve verhalen kunnen vertellen, over wat we wél kunnen. Want ik ben ervan overtuigd dat we allemaal veel meer kunnen dan we soms zelf denken.”



In de eerste aflevering ging Floortje op pad met een schapenherder en ging ze langs bij haar ouders. Naar binnen kon ze niet, dus voerde ze het gesprek noodgedwongen voor het raam. Haar vader vindt de situatie frustrerend, maar blijft positief, net als zijn dochter. ,,We komen hier met z’n allen doorheen”, aldus Floortje tegen haar ouders. ,,Welzeker, de zon komt elke morgen op. Dat verandert niet”, beantwoordde vader Dessing haar bemoedigende woorden.