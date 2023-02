Bijna miljoen kijkers voor start docureeks André Kuipers

met Video Bezoekers­scha­de in musea: Nazorg voor de kunst én de ‘dader’

Een bezoekster van een kunstbeurs in Miami stootte per ongeluk een kunstwerk van Jeff Koons om: de blauwe ballonhond van 40.000 euro lag in scherven op de vloer. Ook in Nederland leidt museumbezoek incidenteel tot een ravage, al valt de schade best wel mee.