Bijna twee miljoen mensen zien Maaike lied aan haar overleden vader opdragen

Vier jaar geleden moest Maaike afscheid nemen van haar vader, die aan de gevolgen van longkanker overleed. Hij was een belangrijke spil in haar muzikale ontwikkeling: zo nam hij Maaike mee naar zijn optredens en mocht ze met hem op het podium staan als special guest. ,,Toen hij overleed ben ik twee jaar gestopt. Ik had niet echt de behoefte om muziek te maken zonder hem”, vertelde Maaike aan presentator Martijn Krabbé.



Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan en dus besloot Maaike zich op te geven voor The Voice of Holland. De 22-jarige blondine koos voor haar auditie het nummer De Zee, het lied dat ze op de crematie van haar vader zong. ,,Ik ga er niet meer van huilen, dat is voorbij. Ik vind het mooi om te doen”, legde ze uit.



Toen Maaike, die opging van de zenuwen, eenmaal op het podium stond en de eerste noten ten gehore bracht, viel de zaal stil. Coach Waylon had slechts een paar seconden nodig om naar Maaikes stem te luisteren voor hij op de beruchte rode knop drukte. Ook Ali B. was enthousiast en draaide zijn stoel om.