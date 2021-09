Bijzonder: alle 8 hoofdstukken van Clickbait worden vanuit ander perspectief verteld

Nieuwe Miss Nederland is ‘prachtige vrouw die zichzelf durft te laten zien’

30 augustus Julia Sinning uit Amsterdam is zondagavond uitgeroepen tot Miss Nederland 2021. Zij zal in december Nederland vertegenwoordigen bij de Miss Universe-verkiezing. De 24-jarige student volgt een opleiding aan de Film Actors Academy (faaam) en is momenteel te zien in de grote finale van The Bachelor met dj Tony Junior.