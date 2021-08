Bilal Wahib brengt binnenkort nieuwe muziek uit

Top Notch deelt op Instagram een fragment van de nieuwe muziek. ,,Dat je niet alleen was. Of ben ik paranoia, denk ik weer veel te veel na. Ik weet niet wat het is of dat ik mij vergis, dat er iemand anders is. Als we echt willen dan kan het”, luidt de tekst die Wahib zingt in het filmpje. Sinds de ophef heeft Wahib op muzikaal vlak niets meer van zich laten horen. Wel gaf hij eind juni een verrassingsoptreden tijdens een feest in Paradiso. Ook speelt de zanger en acteur een rol in de film Meskina, die nu in de bioscoop draait.