'Bilal Wahib slachtoffer van identiteitsfraude’

Wahib en vriend en Mocro Maffia-collega Oussama Ahammoud (20) werden recent permanent geblokkeerd op Instagram en Facebook . Reden is de video die online rondgaat waarop Wahib een minderjarige jongen vraagt zijn geslachtsdeel te laten zien. Het is dus ook niet mogelijk dat Wahib weer een nieuw Facebookprofiel heeft.

Volgens RTL Nieuws meldde Facebook dat is ‘bevestigd dat dit het authentieke profiel is van deze bekende persoon.’ Het account had een vinkje en had maandagavond 674 volgers. Inmiddels is het account verwijderd.