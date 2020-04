Bill Withers bezong de liefde in al haar facetten

Bill Withers was al 32 toen hij in 1971 debuteerde met de single Harlem. Mooi nummer, niets mis mee, maar radio-diskjockeys ontdekten al snel dat op de b-kant een nog veel mooier nummer stond: Ain’t no Sunshine. En dat werd een enorme hit. In de Verenigde Staten en ver daarbuiten. Bill Withers schreef en zong na 1971 nog veel meer prachtige muziek, maar Ain’t no Sunshine is het nummer waarom hij nog heel, héél lang zal worden herinnerd.



Dramatisch hoogtepunt in Ain’t no Sunshine, een echte klassieker in de categorie in-de-steek-gelaten, is het couplet waarin Withers vele malen de woorden ‘I know’ herhaalt. Het was zijn bedoeling daar nog een echte tekst voor te schrijven, maar de studiomuzikanten aan wie hij het nummer voorspeelde, wisten hem te overtuigen er niets meer aan te veranderen. De film Days of Wine and Roses vormde de directe inspiratie voor de song, maar Withers zei later dat waarschijnlijk iedere vrouw waar hij iets mee had gehad, dacht dat het nummer over haar ging en dat ze daar eigenlijk ook wel gelijk in hadden.