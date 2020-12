Billie Eilish geeft fans geld terug

Leo Blokhuis: ‘Ik ben benieuwd of Danny Vera op 1 komt in Top 2000'

1 december Hij schreef een boek over Berlijn, maakt tv over muziek, blies met Rob Stenders op Radio 2 de Verrukkelijke Vijftien nieuw leven in en luistert het liefst dag en nacht naar muziek. Popprofessor Leo Blokhuis (59) over zijn vier passies.