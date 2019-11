Billie Eilish geeft gratis concertkaartjes weg aan klimaatbewuste fans

De 17-jarige Eilish zegt dat ze zich erge zorgen maakt over het klimaat. Haar komende tournee wil ze bijvoorbeeld zo klimaatneutraal mogelijk afleggen. Bij ieder optreden is ook een eco-dorp, een plek waar concertbezoekers informatie krijgen over klimaatverandering.



De samenwerking met Global Citizen is voor de zangeres een volgende stap om bewustwording onder haar fans te vergroten. In een aankondiging op Twitter schrijft ze dat ze haar fans graag wil informeren over milieuvervuiling en de gevolgen daarvan voor onze planeet. ,,We kunnen samen een meer duurzame wereld creëren", houdt de zangeres haar volgers voor.



De Where Do We Go-tour van Eilish start volgend jaar en eindigt in juli met vier grote shows in Londen.