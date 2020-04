Billie Eilish: ‘Ik stond voor de spiegel en herkende mijn eigen lichaam niet’

De zangeres vertelt aan Dazed hoe ze vorig jaar voor de spiegel stond na dat een tijdje niet te hebben gedurfd. ,,Ik was naakt en herkende mijn lijf niet doordat ik het al even niet had gezien’’, zegt Eilish. Inmiddels voelt ze zich iets beter over zichzelf. ,,Het is niet zo dat ik nu van mijn lichaam houd, maar ik denk dat ik er iets meer oké mee ben.’’ Het lichaam van de pas 18-jarige Eilish ligt al jaren onder een vergrootglas. Ze staat bekend om haar wijde kleren, die ze vooral draagt omdat ze lekker zitten en omdat mensen zo minder makkelijk een mening kunnen hebben over haar lijf. En dus niet omdat ze vrouwen in sexy kleding veroordeelt, zoals vaak wordt gedacht. ,,Als ik nu een jurk zou aantrekken, zouden mensen me daarvoor haten’’, zegt Billie. ,,Ze zouden zeggen: jij bent veranderd, hoe durf je te doen waar je je altijd tegen hebt verzet? Maar ik verzet me helemaal nergens tegen. Ik draag gewoon wat ik wil dragen. Als er een dag is waarop ik me goed voel over mijn buik en ik hem wil laten zien, dan moet ik dat mogen.’’ Lees door onder de foto.

Nooit goed doen

Eilish vindt het verbijsterend dat mensen zo bezig zijn met haar uiterlijk. Zoals die keer dat ze trending topic was op Twitter nadat ze in haar vrije tijd bij 34 graden was gefotografeerd in een tanktop. ,,Ik zag reacties als: hoe durft ze te zeggen dat ze niet als lustobject gezien wil worden en dan dit dragen?’’ zegt ze hoofdschuddend tegen Dazed . Eerder dit jaar was ze ook al trending toen ze een vakantievideo deelde waarin ze een bikini droeg. ,,Er waren reacties als: ik vind haar niet leuk meer, want zodra ze achttien is, wordt ze een hoer. Kom op. Ik kan het nooit goed doen. Ik kan het nóóit goed doen.’’

Speech

Het onderwerp speelt ook een rol in haar tournee, die momenteel stilligt vanwege de coronacrisis. Tijdens de show is een vooraf opgenomen video te zien, waarin Billie een deel van haar kleding uittrekt terwijl ze krachtig over haar lichaam praat. ,,Is mijn waarde gebaseerd op jouw perceptie?’’ vraagt ze onder meer. De actie kon wereldwijd op lof rekenen, bijvoorbeeld van de Nederlandse singer-songwriter Naaz. ‘Haar speech over body shaming is alles wat iedereen moet horen’, twitterde ze. ‘Ik wou dat ik een tiener was toen zij doorbrak, ze had me zo veel kracht gegeven.’ Bekijk hier een video vanuit het publiek, Billie’s speech lees je daaronder:

Het statement van Billie Eilish tijdens haar tour:

Do you really know me?

You have opinions about my opinions, about my music, about my clothes, about my body.

Some people hate what I wear, some people praise it. Some people use it to shame others, some people use it to shame me.

But I feel you watching ... always. And nothing I do goes unseen.

So while I feel your stares, your disapproval or your sighs of relief, if I lived by them, I’d never be able to move.

Would you like me to be smaller? Weaker? Softer? Taller?

Would you like me to be quiet?

Do my shoulders provoke you? Does my chest? Am I my stomach? My hips?

The body I was born with, is it not what you wanted?

If what I wear is comfortable, I am not a woman. If I shed the layers, I am a slut.

Though you’ve never seen my body, you still judge it and judge me for it. Why?

You make assumptions about people based on their size. We decide who they are. We decide what they’re worth.

If I wear more, if I wear less, who decides what that makes me? What that means?

Is my value based only on your perception?