Billie Eilish is imitators zat: ‘Straalt slecht op mij af’

Billie verwijst naar enkele YouTube-video’s, waarin te zien is hoe mensen haar kenmerkende stijl tot in detail kopieerden en naar een winkelcentrum gingen. De gekte rond de immens populaire zangeres werd daar zo groot dat de centra werden afgesloten, aldus de YouTubers. ‘Houd alsjeblieft op met deze shit’, schrijft Billie op Instagram bij screenshots. ‘Het is niet veilig voor jullie. En het is gemeen voor mensen die niet beter weten. Dit straalt slecht op mij af.’ De zangeres refereert mogelijk aan voorbeelden waarbij nep-Billie’s werden belaagd door nietsvermoedend winkelpubliek. Dat was vervolgens niet altijd positief over de ‘ontmoeting’; één meisje deelde een video waarbij ze een Eilish-imitator ‘onbeschoft’ noemt.

De artiest ziet er overigens ook de humor van in. Vooral als kopieerpogingen niet echt slagen, zo lijkt het. Bij een foto van een imitator die andere sokken draagt dan Billie meestal doet, schrijft ze: ‘Zo oneerbiedig dat je doet alsof je mij bent en dit draagt.’



Eilish schreef zondag nog geschiedenis bij de prestigieuze Grammy Awards. Ze won vijf beeldjes in de meest aansprekende categorieën, waaronder als jongste soloartiest ooit die voor het album van het jaar (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?). Onlangs werd bekend dat Billie de titelsong heeft opgenomen voor de nieuwe James Bond-film.