Billie Eilish noemt leven met tourettesyndroom 'erg vermoeiend'

Als je me lang genoeg filmt, zie je heel veel tics. Ik heb het er graag over, want het is erg interessant. En ik ben er helemaal van in de war, ik begrijp het niet", zegt Eilish over haar tics. De meervoudig Grammy-winnares zegt dat het hebben van de tics 'erg vermoeiend' voor haar is. ,,Ik vind het niet leuk, maar het is wel onderdeel van mij. Ik heb er vrede mee en nu ben ik er ook wel zelfverzekerd door."