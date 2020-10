Billie Eilish schrijft geschiedenis: 100 miljoen streams voor al haar liedjes

Deze week tikte Billie’s laatste single, het opvallend positieve My Future, de 100 miljoen streams aan. Voor het record is haar nummer !!!!!!! vermoedelijk niet meegeteld, aangezien dit een gesproken introductie van slechts dertien seconden is aan het begin van haar debuutplaat When we all fall asleep, where do we go?, het meest gestreamde album van 2019.