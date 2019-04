Bizar debuut Sarah Chronis in GTST goed voor bijna miljoen kijkers

video Anouk is 28 keer een andere vrouw in nieuwe videoclip

11:07 De Haagse rockchick Anouk (43) is voor de videoclip van haar nieuwe single New Day in de huid gekropen van 28 iconische vrouwen. In drie minuten transformeert de zangeres van Michelle Obama, naar Coco Chanel, Oprah Winfrey, Mona Lisa en ga zo maar door. Eén ding bleef hetzelfde: haar blonde haarkleur.