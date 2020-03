Bizar DWDD-record in troosteloze setting

Hoe uniek het is dat de minister-president rechtstreeks het land toespreekt blijkt wel uit de kijkcijfers: bijna 5,4 miljoen Nederlanders keken maandag om 19.00 uur naar NPO 1, een aantal dat normaal slechts voorbehouden is aan wedstrijden van Oranje op EK of WK. Meteen daarna sprak Matthijs van Nieuwkerk in een lege studio over de speech. Maar liefst 3,9 miljoen mensen zagen hem met onder anderen Felix Rottenberg en Özcan Akyol de boodschap van Rutte nabespreken.



De tot dan toe best bekeken uitzending van DWDD was op 23 maart 2015, met 2.041.000 kijkers. In die aflevering nam presentatrice Yvon Jaspers de boeren van Boer zoekt Vrouw mee en sprak Arjen Lubach over zijn burgerinitiatief om Farao der Nederlanden te worden.