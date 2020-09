Bizzey haalt hashtag weg, maar is nog steeds tegen coronabeleid

,,De hashtag verduisterde de message . Daarom haalde is de hashtag weg. Niet de boodschap en vragen waar ik nog altijd voor sta”, reageert de hiphopartiest op Twitter, een dag nadat Bizzey en andere artiesten het omstreden filmpje van hun social mediakanalen verwijderden. Bizzey heeft ruim 400.000 volgers op Instagram. Hij lichtte zijn stap eerder toe: ,,Het is obvious niet lekker ontvangen en niet lekker gebracht door mij en mijn collega-artiesten.”

Spijtbetuiging

BN’ers Thomas Berge en Tim Douwsma deden dinsdag al hun verhaal in diverse shows, maar lieten daar ook blijken enige afstand te nemen van de hashtag #ikdoenietmeermee. Ze zouden zich wel aan de coronaregels houden, maar hebben twijfels over het beleid. Famke Louise (21) besloot zich gisteren na een onfortuinlijk optreden in talkshow Jinek zelfs met een uitgebreide verklaring helemaal terug te trekken uit de beweging. De influencer belooft haar 1 miljoen volgers zich te laten voorlichten en zei sorry tegen ‘allen die zich gekwetst of verward hebben gevoeld’.