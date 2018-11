Black Eyed Peas ontmoeten fans in Vondelpark

Vanavond geven The Black Eyed Peas een concert in AFAS Live. Masters Of the Sun kwam op 12 oktober uit en is het eerste album van de groep in acht jaar tijd. De bijbehorende tournee eindigt op 18 november.



VondelCS verwacht het drietal tussen 14.00 en 17.00 uur. In de studio, waar The Black Eyed Peas hun nieuwe muziek laten horen, is ruimte voor 300 fans.