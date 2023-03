Black Panther-regisseur maakt nieuwe 'diverse' versie van X-Files

Ryan Coogler, de regisseur en schrijver van de Black Panther -films, werkt aan een nieuwe versie van de sciencefictionserie The X-Files . Dat vertelt de bedenker van de originele serie in het Canadese radioprogramma O n The Coast with Gloria Macarenko .

Chris Carter was te gast om herinneringen op te halen aan zijn serie, die dit jaar precies dertig jaar geleden voor het eerst werd uitgezonden. In het interview onthulde Carter dat hij een gesprek had gehad met Coogler en dat die een reboot van The X-Files gaat maken met een ‘diverse cast’. Verdere details over het project gaf hij niet.

Het is dus ook niet duidelijk of de oorspronkelijke hoofdrolspelers David Duchovny en Gillian Anderson opnieuw in de huid zullen kruipen van FBI-agenten Mulder en Scully. De acteurs waren elf seizoenen te zien in de serie die gaat over agenten die onderzoek doen naar paranormale zaken.

