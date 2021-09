Blink 182-frontman Mark Hoppus is vrij van kanker

fotoreeks Britse royals verschij­nen bij première James Bond: 007 in gesprek met prins Charles

28 september De nieuwe James Bond-film No Time To Die heeft de goedkeuring gekregen van de Britse royals. Op de rode loper bij de wereldpremière verschenen prins Charles en prins William met hun echtgenotes. In de Royal Albert Hall spraken zij met castleden Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux en Lashana Lynch.