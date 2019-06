Bloedstollende trailer van derde seizoen La Casa de Papel online

Twee seizoenen lang hielden El Professor en zijn overvallers de kijkers in hun greep. Hoe zou de overval op de nationale bank in Madrid aflopen, wie komen er om het leven en waar gaan de overvallers onderduiken als ze de miljoenen eindelijk op zak hebben? In seizoen twee werd al duidelijk dat hun criminele missie slaagde, maar daar was dan ook alles mee gezegd.



In de gloednieuwe trailer, die vandaag is gepubliceerd op het Nederlandse YouTube-kanaal van Netflix, is te zien hoe de Spaanse overvallers naar een onbewoond eiland zijn gevlucht. ,,Nu komt het moeilijkste stuk: overleven”, spreekt El Professor iedereen toe. En óf het overleven wordt; de criminelen worden namelijk op het eiland omsingeld door agenten en moeten dus weer zien te vluchten. Dat lijkt te lukken, al moeten ze daar een van hun vrienden voor achterlaten: Rio. Hij wordt opgepakt door de politie.



De arrestatie van Rio betekent maar één ding voor El Professor, Nairobi, Arturo, Denver, Moníca en de andere specialisten. Zij moeten Rio zo snel mogelijk zien te bevrijden. En dus wordt er een plan in werking gezet om hun vriend vrij te krijgen. ,,En we schuilen niet!”, roept El Professor, die tegen het systeem van de overheid wil vechten.