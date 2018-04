Blue Ivy heeft nu al eigen stylist

Geen duidelijkheid over nieuw Correspondents' Dinner met Rutte

6 april Het is nog niet duidelijk of er een tweede Correspondents' Dinner komt met premier Mark Rutte. Dat laat de omroep NTR, die in 2016 de eerste editie uitzond, aan deze site weten. Het evenement zou het sowieso moeten stellen zonder zijn presentator Twan Huys, die binnenkort naar RTL vertrekt.