Bluesfanaat Johan Derksen begint eigen bluesclub

,,De plannen zijn nog in een pril stadium’’, zegt Derksen. ,,We zijn nog op zoek naar een geschikt pand, hebben geen haast. Maar als we dat pand morgen tegenkomen, kan het ineens snel gaan.’’

Derksen begint de club met de partners met wie hij ook al samenwerkte in de North Sea Jazz Club in Amsterdam, waarvoor hij het bluesprogramma samenstelde. De club in de Westergasfabriek ging vorig jaar failliet, vlak nadat het North Sea Jazz Festival de licentieovereenkomst opzegde. ,,We zijn daar zo’n beetje het pand uitgezet’’, zegt Derksen. ,,Bovendien zijn we uitgekeken op Amsterdam, Rotterdam is veel meer een bluesstad.’’

Het liefste wil Derksen zijn nieuwe club vestigen op Katendrecht. ,,Dat is een wijk die in de lift zit.’’ Hij zoekt daarvoor wel een pand dat 500 tot 800 man publiek kan herbergen. ,,Dat is dus niet zo makkelijk.’’

Quote We zijn uitgekeken op Amsterdam, Rotterdam is veel meer een bluesstad Johan Derksen Er werd al eens een kijkje genomen in de Fenixloods, die heel aantrekkelijk leek. ,,Maar dat pand is ons afgeraden door geluidsspecialisten. De akoestiek en het model van de ruimte moet wel goed zijn. En er moet natuurlijk enige parkeerruimte in de buurt zijn.’’

Animo

Rotterdam heeft op Zuid bluessociëteit l’Esprit, maar een grote bluesclub is er nog niet, ook niet in de rest van Nederland. Of er wel voldoende animo voor bestaat? Derksen denkt van wel. ,,Ons bluesfestival in Grollo was de afgelopen jaren binnen een paar dagen uitverkocht. Daar komen 26.000 mensen.’’

Derksen organiseert in Grolloo al drie jaar het grootste bluesfestival van Nederland, waar internationale bands optreden. ,,De bedoeling is dat we er in totaal vijf gaan doen. Daarna willen we het festival voortzetten in een permanente club in Rotterdam waar op vrijdag, zaterdag en zondag de betere bluesmuziek te horen is.’’

Johan Derksen is vooral bekend als voetbalanalist, maar zijn hart ligt bij de blues. Hij maakte deel uit van het management van Cuby + Blizzards en maakt radioprogramma’s voor verschillende omroepen, waaronder Radio Rijnmond. Op zondagmiddag organiseert Derksen Sunday Blues in café Hofsteenge in Grolloo, waar hij tevens jaarlijks het prestigieuze Blues Village Festival organiseert, met louter Amerikaanse topbands.