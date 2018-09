Bluesfestival Derksen verdwijnt van agenda, maar bluesclub komt eraan

Bluesliefhebbers hebben voorlopig nog genoeg om naar uit te kijken - de komende twee edities vinden gewoon doorgang - maar daarna is het gedaan met het Holland Blues Festival in Grolloo. Het kindje van Johan Derksen zal na 2020 van de agenda verdwijnen, bevestigt de tv-persoonlijkheid. Ondertussen is hij alweer volop bezig met zijn volgende blues-project.

Een heel grote verrassing is de mededeling niet, maximaal vijf edities was oorspronkelijk al het plan. Maar in Drenthe leefde na het laatste festival, afgelopen zomer, hoop dat er toch nog wat jaartjes aan vast werden geplakt.

Gaat niet gebeuren, zegt Derksen, zelf woonachtig in Grollloo, het Drenthse dorp waar de Nederlandse blueslegendes van Cuby + Blizzards vandaan komen. ,,We zijn na vijf edities door de topacts heen. Als we daarna doorgaan, moeten we het doen met B-garnituur. Daar ga ik niet aan beginnen."

Derksen is niet bepaald rouwig om het stoppen van het festival, ook al is hij trots op wat er is neergezet. ,,Het is een chique festival geworden. Voor 110 euro kun je kiezen uit heel veel bands, er is veel service, je kunt gratis je auto parkeren en de catering is goed."

Rotterdam

Maar er is alweer een volgende droom: een eigen bluesclub in Rotterdam. ,,We hebben inmiddels een pand op het oog, maar ik zeg niet waar. We zijn nog in onderhandeling met de makelaar. Het is in elk geval in het centrum van de stad. Mijn compagnon woont op de Kop van Zuid: daar ergens in de buurt." Eerder gaf Derksen aan een voorkeur te hebben voor Katendrecht. Hij wil niet zeggen of dat de locatie wordt.

Voor het zover is kunnen blues-adepten nog twee keer naar Grolloo. Deze zomer pakken Derksen en co uit onder meer uit met de komst van ex-Beatle Ringo Starr, die optreedt met zijn band. Ook de wereldberoemde gitarist Joe Bonamassa geeft acte de presence.