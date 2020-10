BN’ers over hun gesloten restaurant: ‘Ik verwacht wel dat het pittig wordt’

Daphne Deckers met spoed geopereerd na acute blindedarm­ont­ste­king

18 oktober Dat was schrikken voor Daphne Deckers. De 51-jarige schrijfster en presentatrice is vrijdagnacht met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege een acute blindedarmontsteking. Ze werd zaterdagochtend geopereerd. Daphne maakt het gelukkig weer goed en is inmiddels thuis, zo meldt ze op Instagram.