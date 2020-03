BN’ers verbolgen over zzp-uitspraken minister: ‘Stoot onder de gordel’

Wiebes sprak gisteren bij WNL op Zondag over mogelijke overheidssteun aan zelfstandigen zonder personeel die opdrachten en inkomen mislopen vanwege het coronavirus. Wiebes wilde in de uitzending geen toezegging doen voor steun aan getroffen zelfstandigen. De minister zei dat zzp’ers ‘wel de groep zijn die zelf hebben gezegd: ik hoef geen vast dienstverband’. ,,Dit zijn mensen die hebben zelf bewust dat risico genomen”, aldus de minister. Wiebes voegde toe dat er voor zelfstandigen wel de wettelijke vangnetten, zoals de bijstand, beschikbaar zijn.



Die uitspraken vielen niet in goede aarde bij veel bekende Nederlanders, die net als veel anderen in de cultuursector vaak als freelancer werken. Schrijvers als Saskia Noort en Nico Dijkshoorn hoorden het relaas hoofdschuddend aan, net als zanger Tim Knol en filmmaker Martin Koolhoven. Cabaretier Kasper van Kooten kondigde in zijn speciaal gemaakte ‘Hamsterjournaal’ aan dat de minister ‘geen enkele toegang meer krijgt tot iets wat is gemaakt of bedacht door een zelfstandige zonder personeel’. Acteur Thijs Römer voelde zich uit het veld geslagen op ‘een dag vol tegenslag’. ‘Wat een onverwachte en genadeloze klap onder de gordel.’

Toiletpapier

Presentator en stylist Fred van Leer ontplofte toen hij de woorden van Wiebes vernam. ,,Iedereen is in de stress, niemand weet wat er zal gebeuren en dan zeg je dit, de dag voordat we in een soort lockdown gaan? Nee... ik hoop dat je zonder toiletpapier komt te zitten.’’ Presentator Tim Hofman weet wel een oplossing. ‘Vraag anders of de koninklijke Shell een jaar belasting betaalt, chef, dan helpen we daar morgen de freelancers van.”