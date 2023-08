BNNVARA komt met kerstspecial van hitserie Dertigers

Fans van de populaire BNNVARA-serie Dertigers krijgen toch nog een aflevering cadeau. De vierde reeks wordt afgesloten met een kerstspecial die voor de feestdagen in december te zien is op NPO 3 en NPO Start, maakte de omroep maandag bekend.

In de extra aflevering komt de vriendengroep nog een keer samen om kerst te vieren. BNNVARA belooft dat kijkers ‘een aantal grote verrassingen’ kunnen verwachten.

Het vierde en laatste seizoen van Dertigers wordt momenteel uitgezonden op NPO 3 en is te streamen via NPO Start. De vierde reeks heeft volgens BNNVARA meer dan 6 miljoen streamstarts en de eerste drie seizoenen meer dan 25 miljoen. Een streamstart telt als er langer dan dertig seconden gekeken is.

Dertigers gaat over een groep vrienden die te maken heeft met herkenbare dilemma’s over kinderen, de liefde en vriendschappen. De hoofdrollen worden gespeeld door onder anderen Justus van Dillen, Jelle de Jong, Leonoor Koster, Eva Laurenssen, Joy Wielkens, Lykele Muus en Wieger Windhorst. De serie is een bewerking van de gelijknamige succesvolle Vlaamse serie.

