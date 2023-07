BNNVara komt met zomereditie Kassa

Belasting­ad­vi­seur van Linda de Mol en Afrojack opgepakt in Italië

Belastingadviseur Frank B. is in zijn vakantiewoning in Italië aangehouden om uitgeleverd te worden aan de Verenigde Staten. Dat bevestigt zijn Nederlandse advocaat na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. Amerikaanse aanklagers verdenken B., die bekendstaat als ‘fiscalist van de sterren’, van medewerking aan belastingontduiking.