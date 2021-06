Bob Odenkirk over actiefilm Nobody: ‘Ik kon er mijn woede en frustratie in kwijt’

Nobody, nu te zien in de bioscoop (lees hier de vier sterren-recensie), gaat over een ingedutte huisvader bij wie de stoppen doorslaan nadat inbrekers zijn gezin bedreigen. De vergeldingsactie die volgt, luidt een ongekende geweldsexplosie in. Odenkirk: ,,Ik kon deze gewelddadige fantasie spelen die, of we dat nu leuk vinden of niet, een belangrijk kenmerk is van de mens. En zeker van een man. Het is iets dat we moeten overwinnen en waar we mee moeten leven.” Bekijk het interview bovenaan deze pagina.