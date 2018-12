Bobbi krijgt hulp tijdens breien, de soulmate van Britt

Beau van Erven Dorens is Omroepman van het Jaar

17:19 Beau van Erven Dorens is in Hilversum uitgeroepen tot Omroepman van het Jaar. Dat werd zojuist bekendgemaakt in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De RTL-presentator zette daarmee een kroon op 2018, het jaar waarin hij ook de Gouden Televizier Ring won voor Beau Five Days Inside.